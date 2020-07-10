成龍、何鴻燊早年都傳追求利智。（圖／中時資料照片）

98歲澳門賭王何鴻燊5月底病逝，家人近日在香港殯儀館為他舉行3天喪禮，遺體將於明年下葬，頭一天何家人紛紛現身靈堂，昨(9日)影壇大哥成龍戴著眼鏡、口罩，穿得一身黑出現賭王靈堂，令人憶起當年他與賭王曾追求利智，最終都輸給李連杰的過往。

利智當年出道就被徐克、倪匡等人封為百年難得一見的美人，不僅人漂亮又會跳舞，自然吸引個性活潑、愛跳舞賭王何鴻燊的注意，根據港媒當時報導，何鴻燊後來有次邀到利智共舞，照片曝光引來熱議，有人傳言利智將成為賭王第五位妻子，還傳出賭王二太太為此不滿，引來何鴻燊親自為利智求情，二太太才放過她一馬，要求利智此後不能踏進港澳，但都未得到當事人回應。

賭王與利智的緋聞不了了之，利智拍攝電影《雙龍會》時又傳出迷倒大哥成龍，成龍私下邀約利智觀賞成龍盃賽車比賽，然女方對成龍沒意思。1999年李連杰與黃秋燕離婚，二婚娶了大美女利智又掀起滿城風雨，李連杰後來受訪說，年輕時有個女孩愛他，他以為這是愛，見到利智後才明白真正的愛是什麼，可以為她拋棄名利、不怕生死，兩人後來育有兩女，婚姻生活低調幸福。

(中時電子報)