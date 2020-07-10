政院宣布將提出紓困3.0方案，但藍委無意加開臨時會審議相關預算，行政院長蘇貞昌表示，依據特別條例規定，政院只要把預算送到立法院，就可先行動支，因為救急是必需及時的。

蘇揆上午視察大屯瀑布區溪流西側步道受訪時說，台灣防疫做的好，大家都看到內需產業已經情勢好轉 ，但國際疫情險峻，以出口為導向的產業受到衝擊，所以政府還是要大力補助，幫這些產業渡過難關。

蘇揆並以紓困2.0為例說，當時政府補助受衝擊產業員工4成薪，共有76萬人領了補助，可使76萬家庭不因失業問題而受到衝擊， 所以紓困要及時，因此紓困3.0方案，他昨已要求由行政院祕書長李孟諺、主計長朱澤民等人協同相關部會就受衝擊產業大力紓困，讓這些產業渡過難關，這些都有立法院通過的特別條例做依循，政府也會把錢花在刀口上，同時也會做出成績希望台灣渡過難關。

蘇揆指出，全國同胞同舟一命，台灣不但防疫要做好、紓困也要做好，很多國家為了受衝擊產業都大大追加預算，比台灣多很多，過去以來蔡總統特別注重財政紀律，所以政府做得非常好，年度都可有賸餘，這次疫情衝擊，全世界都一樣，反而是台灣，防疫做的最好，紓困也最快到位，所以現在還是要助困難產業走出困境，否則沒有現在哪有未來？

被問到國民黨無意加開臨時會審紓困預算，蘇揆說，依據特別條例，行政院預算送到立法院後，就可先行動支，因救急是必需及時的。

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(中時 )