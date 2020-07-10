文化部邀藝文業拚振興，大推「藝FUN券+三倍券=3,600元」雙券合用方案。文化部指出，「藝FUN券」為行政院振興三倍券的加碼措施，預計增加約50億元藝文消費產值，若能進一步刺激及引流三倍券消費者加入藝文消費，預估將增加250億～300億資金注入藝文產業。

文化部於行政院振興三倍券外，加碼12億元，推出每份600元，總計發行200萬份之「藝FUN券」。即日起藝文業者註冊並經審核通過，即可加入「藝FUN店家」行列，最快3個工作天即可收到審查結果，成為「藝FUN店家」。「藝FUN券」APP在民眾使用時，將能即時露出附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，提供民眾消費選擇。

藝FUN券以「藝文專用、不限區域使用」為原則，藝文業者包含博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平臺，或是銷售節目票券及周邊商品之藝文團隊，只要具備稅籍資料，不論是事業、團體或個人工作室等，皆可成為「藝FUN券」適用店家。

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