為提升屠宰場清潔衛生及推動其自主管理等工作，也為因應恢復為口蹄疫非疫區後肉品可望外銷，農委會防檢局指出，將持續推動畜禽屠宰衛生檢查工作，確保屠宰體生產流程中的衛生安全。

防檢局指出，屠宰場是所有畜禽肉品上市前必經的場所，也是動物疾病防疫的重要管制監測點，在國內已正式取得世界動物衛生組織（OIE）認證成為口蹄疫非疫區國家下，多家屠宰場業者已著手準備肉品輸出。

而目前全國有174家的畜禽屠宰場，防檢局指出，到今年五月，家畜屠宰衛生檢查量已近350萬噸，而家禽檢查量則超過1億5千萬隻，可預期國內、外對畜禽肉品的需求量將大幅成長，而屠宰衛生檢查業務量及所需檢查人力勢必相對增加。

防檢局因此表示，將持續不斷推動屠檢人員專業訓練，並因應肉類消費成長及肉品外銷需求，也要充實增聘新的屠檢人員。在現有機制下，防檢局指出，除強化現有人力運用等措施外，也將委託國內專業訓練機構所聘用的屠檢人員，加強屠宰衛生檢查相關職前及職等專業訓練，全面提升屠檢人員專業知識及技能，以面對新興人畜共通傳染病的威脅，進一步保障國人的食肉安全。

(工商 )