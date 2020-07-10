台灣三洋電機因空調及冰箱等夏季商品熱賣，6月工廠空調生產線得加班趕工，6月及上半年合併營收雙雙傳捷報，6月合併營收年增幅近34％，扭轉前5月合併營收負成長的局面，上半年合併營收年成長3.41％。今（10）日下午將舉行法說會，泰山廠開發市值超過百億元，開發新進度，將成為法人及投資人關注的議題。
三洋電自結6月合併營收6.16億元，與5月相比增加7.06％，比去年同期大幅成長33.84％。上半年合併營收27.7億餘元，較去年同期成長3.41％。
泰山廠開發市值超過百億元，開發的時程及進度，備受各方關注。三洋電董事長李文峰今年6月股東會宣布，泰山廠2.3萬坪土地適用新北市政府都更三箭政策，容積率最高可從現行300％倍增至600％，預計今年底前補件提出申請，將工業區地目變更為特定專用區，涵蓋購物中心、商辦大樓及住宅三用途。
(工商 )
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