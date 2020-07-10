美國華盛頓州西雅圖市，19日發生一起駭人聽聞的殺人事件。一名25歲的辣媽潔西卡路易斯（Jessica Lewis）和27歲的男友奧斯汀溫納（Austin Winner），2人遭槍殺後慘被分屍塞進一只黑色行李箱丟棄；隨後在當地的阿爾基海灘（Alki Beach），被一名正在拍攝「抖音」的男孩厄亨利（UghHenry）發現後，立即報警處理。

根據《每日星報》報導，當地警方表示，厄亨利和朋友在拍攝「抖音」短片時，意外在海灘上發現了這個遭人丟棄的黑色行李箱，影片字幕寫著，「這裡發生了可怕的事，它改變了我的生活。我們發現了這個黑色的行李箱。我們開玩笑說，箱子裡可能有錢……，但是它散發出來的氣味太難聞了。」因此他們才開始感到這個行李箱當中裝著的東西可能不太尋常，心生恐懼而趕忙報警。

根據警方調查，奧斯汀生前中了一槍，潔西卡則中了數槍。潔西卡姑姑吉娜（Gina）聽聞噩耗難過表示，「潔西卡人很好，她留下4個漂亮的孩子，她的父母和親友也都為此事件感到非常傷心。」另外，吉娜也提到，「潔西卡是個非常有愛心的人，他們都只是普通人，這種事情不應該發生在他們身上。」

為了盡早破案，吉娜6日在GoFundMe網站上發起募款活動，目標金額為一萬美元（約台幣30萬元），做為提供兇手線索的懸賞金，截至目前為止已募得1200美元（約台幣3.5萬元）；而西雅圖警方發言人則表示，雖然警方已針對此案積極調查中，但目前仍尚未逮捕到任何嫌犯。

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(中時電子報)