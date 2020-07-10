台灣歐爸也紅到韓國去啦

最近熱播的綜藝節目《Twogether：男神一起來看你》，就找來在韓國超紅的台灣男神劉以豪，與韓國國民男友李昇基攜手演出，目標征服全世界的女孩，果然一推出就迷倒少女。

台灣妹迷韓國歐爸早已不是稀奇事，不過你知道有幾個「台灣歐巴」，在南韓也是紅到嚇嚇叫嗎？今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出現在在韓國最紅的台灣偶像，快看看你最愛的男神們有沒有在裡面吧！

第十名：鄭元暢

鄭元暢算是第一位成功進軍韓國的台灣藝人，他早在2005年就憑著《惡作劇之吻》在南韓快速竄紅，不僅因此上遍南韓的綜藝節目，甚至以歌手身份成功站上舞台，獲頒亞洲巨星獎，還被南韓媒體封為「雕刻系帥哥」。儘管小綜近年來作品不多，但《惡作劇》至今仍是南韓入口網站naver台劇關鍵字第二名，說到他還是會讓不少高麗妹心花怒發啦！

第九名：彭于晏

紅遍亞洲的彭于晏，最早最早從《愛情白皮書》時期就默默累積了很多粉絲，到韓國拍攝《戀香》時，更有大學生慕名而來自願當翻譯，還有餐廳老闆為了要他的簽名主動請劇組吃飯。而後他和陳意涵主演的電影《聽說》也恰恰是韓國最愛的純愛風，接著又因《破風》和始源結為好哥們，一直都在韓國享有超高人氣。

第八名：施柏宇

《想見你》從去年底席捲全台，紅到大陸人人都會唱主題曲，現在這股風氣也吹到南韓啦！連帶讓出道沒幾年的施柏宇成為新一代韓妹男神，在劇組中一向自稱「鳳南朴敘俊」的他，也被韓妹認證真的有像，直封他是「台灣朴敘俊」。

第七名：李玉璽

身高182公分的李玉璽，從電影《我的少女時代》中飾演帥氣的「歐陽非凡」打開知名度，同時也有演唱電影插曲《我們青春 We Are Young》，讓他的演技跟唱功都受到注意，李玉璽兼具可暖又可貴氣的高冷氣質，後來擔任新翻拍的經典偶像劇《惡作劇之吻》男主角江直樹，與甜美演員吳心緹飾演歡喜冤家，兩部影視作品在南韓都十分受歡迎，後來也發行專輯，戲劇、歌唱都受矚目。

第六名：陳柏霖

因演出《我可能不會愛你》爆紅的陳柏霖，戲中大仁哥的暖男形象不但融化台灣少女的心，更是紅遍亞洲，連韓國都翻拍成《愛你的時間》。不過韓國版本沒有引發太多話題，韓國粉絲反而更愛台版陳柏霖飾演的大仁哥，還有粉絲從韓國來台參觀劇中景點。2017年陳柏霖與韓國明星宋智孝合作，在中國真人秀《我們相愛吧》引起熱議，這對CP成為話題，大仁哥徹底迷暈韓國妹！

第五名：王大陸

迎面而來留著蟑螂鬚頭、敲著球棒，王大陸歪頭邪魅一笑，霸氣出場引起電影院少女尖叫，演紅青春校園劇《我的少女時代》，讓王大陸一躍成為少女心中那個刀子嘴豆腐心、默默守護的最佳男友代表，徐太宇將王大陸帶進韓國，更登上音樂頒獎典禮MAMA，經典一句「給你滿滿的大平台」你怎能不知道！

第四名：柯震東

柯震東早在2012年就以《那些年，我們一起追的女孩》登韓，那個青澀、中二的毛頭小子，暗戀著學霸女神，逗她開心、陪伴守候著，兩人若有似無、曖昧至極的情感讓觀眾都為之揪心，也讓他在韓國的人氣直飆，和好友王大陸可說是校園電影雙男神啊～最近他封塵已久的電影《打噴嚏》終於要上映了，搭檔同樣在韓國擁有高人氣的林依晨晨神，不知道能不能再度征服韓妹的心？

第三名：許光漢

《想見你》四月中正式在韓國開播，被韓媒比喻是電視劇版《不能說的秘密》，甚至攻上韓國naver台劇搜尋第一，擠下霸榜多年的《惡作劇之吻》，就可知道他們有多愛！許光漢陽光的笑容直接融化半個韓國，泡菜妹們瘋狂熱搜，直呼「這個顏質我可以」，人氣熱度直追劉以豪，原聲帶、小說書、特製小書包也都被搶購一空，看來下一步可能要紅遍亞洲啦。

第二名：周杰倫

如果跟韓國人問起台灣電影，10個人會有11個人說《不能說的秘密》。韓國人把《不能說的秘密》奉為神作，直到2015年還被評為「最想在劇場重溫的電影」。這部片上映至今已經13年還是屹立不搖，周杰倫在劇中自彈自唱、自導自演，展現出驚人的音樂才華，讓他在韓國有「封神」般的地位，不只韓國綜藝節目時常提起，東方神起、RAIN、少女時代等韓國當紅藝人，也都點名最想合作的台灣藝人是周杰倫，就連拍攝地淡水都因此成為韓國人遊台的熱門景點。

第一名：劉以豪

第一名就是我們的微笑男神劉以豪啦！在南韓有「台灣的國民初戀」之稱的他，其實從2013年就因為IG自拍在韓國飯圈廣為流傳，還默默擁有了專屬的粉絲會，2016年就到當地舉辦過見面會，人氣至今高居不下，連帶電影《帶我去月球》、《比悲傷更悲傷的事》也超夯。不僅女團Red Velvet、Running Man等韓星都點名想見他，他更直接登上人氣綜藝節目《超人回來了》，在韓國可是走在街上都會被大媽認出的程度！這次跟正港韓國國民初戀李昇基合作節目，想必又要刷一波愛心了！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年07月07日至2020年07月05日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『紅到韓國台灣男星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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(中時電子報)