利空報告打壓，周四紐約棉花期貨自4個月高點回落；受到美國農業部USDA每週出口銷售數據顯示，2019/20年度的淨銷售量較前一周下降35％，預期生產天然纖維仍持續衰退，引發獲利了結，致棉價自近期高點回跌；另外，分析師表示；目前世界產量趨降現象，主要受到美國供應減少，世界結轉庫存可能會下降，預期供應情況有所收緊；據了解，上周聯邦報告顯示種植面積較去年減少了11%，加上美國德州乾旱天氣也，為棉價帶來支撐。

其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨下跌0.32美分，跌近0.4%，收盤每磅64.34美分；而12月棉花期貨跌0.23美分，跌逾0.4%，報每磅63.89美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11735元人民幣，較前一日上漲105元人民幣；庫存方面，截至7月9日，ICE登記庫存37261包，較前一日增加2794包。(商品行情網)

(時報資訊)