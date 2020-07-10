敦泰(3545)受惠客戶重拾拉貨力道，6月營收雙增，第二季營收也年增29.36%，優於預期，敦泰認為，隨著時序進入傳統旺季，營運可望回溫。
敦泰6月合併營收10.77億元，受惠於主力客戶重拾拉貨力道，推升敦泰6月營收表現較5月顯著成長44.25%，並比去年同期成長66.04%；敦泰累計第2季營收則為27.68億元，季減4.88%，年增29.36%，優於預期。
敦泰表示，6月份包括IDC、觸控IC等產品出貨量皆較5月明顯成長，特別是IDC受惠於智慧型手機主力客戶，拉貨力道顯著增溫，帶動敦泰IDC 6月出貨量，創下單月歷史新高，並推升上半年累計出貨量接近去年全年水準。驅動IC產品方面，則呈現小幅下滑。
敦泰累計今年上半年營收為56.77億元，較去年同期成長50.21%。展望未來，儘管疫情影響持續，但隨著時序步入智慧型手機的傳統旺季，亦可望為敦泰後市營運同步增溫。
(時報資訊)
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