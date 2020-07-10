疫情憂慮，周四美國原油期貨跌逾3%；據統計，美國本周新冠肺炎確診人數新增近6萬人以上，創下單日最高增幅紀錄，病例的攀升，使得加利福尼亞州與德克薩斯州等較為嚴重的地區，有考量重新實施限制措施的計畫。

另外有分析師表示，目前原油期貨價格一直維持在每桶40美元左右，估計在7月15日，石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，召開市場監督小組會議之前，油價將保持區間波動。但由於印度6月燃料需求與去年同期相比下降約7.9%，進而再次削弱了當日交易情緒，引發市場出現賣壓，其中美國原油跌幅3.1%，倫敦原油跌幅2.2%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌1.28美元，報每桶39.62美元；8月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.22美元；8月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.25美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.94美元，報每桶42.35美元。(商品行情網)

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