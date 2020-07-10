眾達-KY(4977)6月合併營收為2.91億元，月成長4.76%，連續第三個月創歷史新高，與去年同期亦成長44.46％，應用在企業儲存區域網路(SAN)的32G光收發模組產品出貨續揚，占營收比重已躍升最主要產品，100G單通道光收發產品出貨量亦持續放大。

眾達-KY表示，新冠肺炎疫情加速消費者對頻寬的需求，光通訊網絡由於速度快的特點正符合現代通信的需求，其中光電信號轉換，是光通訊網絡的關鍵，而光收發模組正是實現此一功能的關鍵元件，也成為成長最快速的光通訊元件之一。

眾達-KY進一步表示，巨量資料處理中心建置及5G基礎建設的開始佈建，是推升高速光收發模組成長的主要動能，亦帶動公司今年以來訂單需求始終高過產能，蘇州廠復工後，已採取擴大加班因應客戶需求，馬來西亞檳城新廠雖受限新冠肺炎疫情影響尚未發揮效益，然生產線與測試設備已經進駐，量產動作亦已就緒。

眾達-KY對下半年營運抱持樂觀審慎看法，業績逐季上揚可期，公司將持續開發更高速的光收發模組產品，並將重點投入在100G光收發模組放量，馬來西亞檳城廠運作順暢，以及新竹廠高階雷射封裝產品量產，預期下半年均可陸續現。

(時報資訊)