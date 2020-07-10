和大(1536)6月合併營收為3.53億元，年減29.60％，累計上半年合併營收為21.85億元，年減26.80％。今年深受全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流及物流，僅維持低度工廠運作，致使公司整體營收不如預期，隨著歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，6月營收相較4、5月漸漸回溫，月增達37.77％。和大預期第3季將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。

和大超前部署2021年全球電動車大廠產能需求能量，全新廠房仍按照原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，並完成廠房新建工程上樑儀式，象徵和大嘉義廠拓展為公司最大製造基地的新里程碑又邁出一大步。為計畫多年深根齒輪工業的研究與開發，未來更將於嘉義廠區籌設齒輪研究所及設立齒輪博物館，藉以回顧和大將近60年齒輪工藝的歷程。

和大今年掌握多家國際級電動車大廠商機及其長期發展趨勢，已走過最艱辛的上半年，預期第3季起電動車客戶報復性訂單來襲，樂觀看待公司未來營收將逐季回升水準，明年業績重回成長軌道。

此外，在物料採購方面，聯合集團關係企業聯合採購及價格合理化，讓整體採購成本降低，藉以提升獲利能力。在研發技術方面，已逐手加速規劃二項重大精實技術研發管理專案，以強化公司產品及技術發展能量。在製程管理方面，陸續引進高階設備，建構智能產線發展，提升生產效率。

(時報資訊)