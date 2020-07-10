半導體測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）將在今（10）日台灣時間上午10點至下午2點舉辦自家虛擬商展，展示最新IC測試解決方案，在新冠肺炎疫情持續影響國際大型展會舉辦之際，持續和亞洲及全球用戶分享旗下半導體測試最新技術實例和第一手資訊。

愛德萬測試此次線上活動安排虛擬展示間，呈現公司多元廣泛的端到端解決方案，聚焦5G、汽車電子與記憶體等最先進的應用。此外，愛德萬測試技術專家將於線上即時串流時段，為與會者介紹最新半導體測試技術及最佳實踐案例，每場活動都會開放問答。

愛德萬測試此次預計在亮相的解決方案，包括愛德萬測試V93000 Wave Scale RF8卡、針對作業頻率達8GHz的5G-NR收發器及其他連線IC，用於測試車用系統單晶片（SoC）的T2000系列，以及旗下領先業界的記憶體測試解決方案。

除了針對應用的測試解決方案外，愛德萬測試亦將展示旗下最新自動化解決方案，涵蓋測試分類機和自動化軟體工具，以及設計驗證解決方案，可提供高成本效益的隨選測試解決方案。

愛德萬測試全球行銷傳播副總Judy Davies表示，公司期待舉辦屬於自己的虛擬商展，透過新的線上溝通方式，向顧客傳遞最新測試解決方案相關資訊，並開啟與公司技術專家直接互動的管道。

(時報資訊)