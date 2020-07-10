國外一位新冠肺炎患者，出現陰莖異常勃起4小時，引起各界討論，胸腔暨重症醫師黃軒指出，該患者先前從未有任何血管疾病病史，佐證新冠病毒引發的血栓恐隨時栓住你的命，而新冠病毒是全身性的，隨時隨處都會要命。

黃軒分享，有位新冠肺炎患者，因左腹股溝疼痛就醫，由於僅出現普通的發燒、咳嗽和腹瀉等症狀，被誤以為是細菌感染，處方抗生素，兩日後，該男子休克，被轉送到法國凡爾賽中心醫院。

黃軒指出，這位患者就是首位因新冠肺炎出現陰莖異常勃起症狀的人。而該患者送往醫院時，已呼吸衰竭、血壓下降，胸部斷層掃瞄後，發現有肺炎症狀，經篩檢才確診是「新冠肺炎」，急救過程並無插尿管，因此具體勃起多久，恐無從得知。

黃軒表示，等到醫護人員例行清洗身體，才發現患者不尋常的下體勃起，更重要的是，在重症呼吸衰竭期間，病人完全使用鎮定劑，當然也沒法告訴醫生「陰莖一直勃起，痛痛了」。

黃軒說，一般遇到此症狀，會先冰敷方式解決，但4個小時都沒有緩解，醫生會用針插入患者陰莖，取當中的血進行檢測，最終團隊發現患者兩側海綿體處於堅硬狀態，陰莖頭則處於鬆軟狀態，顯示應有血液栓塞在陰莖勃起腔內，造成異常勃起。

黃軒表示，血液樣本中出現「黑色小血塊」，顯示陰莖血液的氧含量低、二氧化碳含量高，團隊醫生才恍然大悟，血液中新冠病毒的血栓阻塞於陰莖中，使血液無法打回肺部，大量血栓滯留，才引發低血流性陰莖異常勃起症 ，注射交感神經刺激藥物後，血管舒張、症狀緩解，而病人現已脫離危險。

黃軒補充，此患者在染新冠肺炎前，從未有任何血管疾病病史，再次佐證新冠病毒引發的血栓，可能隨時栓住你的命，因此呼籲，不能只看肺部感染和呼吸衰竭，因為新型冠狀病毒是全身，隨時隨處都會要命的。

(中時電子報)