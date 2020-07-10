墾丁後壁湖海面昨天驚傳3名潛水客體力不支險溺水事件。昨(9)日下午3時許，海巡署第八巡防區指揮部接獲通報，於後壁湖港外約0.3海哩處海域，有3名潛水客因體力不支，於海面施放信號求救，當時海象約5-6級陣風8級，所幸在巡防艇協助安撫下，迅速完成救援，潛水客也對海巡單位表示萬分感謝。

3名潛客在墾丁後壁湖潛水，因體力不支沉浮海面幸運獲救。(戴志揚翻攝)

3名潛客在墾丁後壁湖潛水，因體力不支沉浮海面幸運獲救。(戴志揚翻攝)

海巡人員表示，當時接獲通報便立即駕駛巡防艇趕往事發現場，當時海上風浪十分強勁，讓他們也不敢怠慢。救援過程中，除了靠著救生圈小心謹慎地將淺水客拉上船，也可以聽到海巡人員安撫潛水客「沒關係，你們絕對安全的！」整個救援過程在短短一分鐘內完成。

事後張姓潛水客等3人也對海巡單位協助救援表示萬分感謝。為因應暑假來臨，海巡署已針對船舶海難及岸際民眾救生等事故好發地點強化勤務能量之配置與巡邏；並呼籲海上狀況瞬息萬變，民眾於從事水上遊憩活動應隨時注意當前海象及身心狀況，切勿勉強，以維自身安全。於海上如遇緊急事故需救援，請撥打「118」服務專線。

(中時電子報)