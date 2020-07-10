被害民眾PO文提醒民眾注意該業者，議員接獲陳情也介入處理。（許家寧翻攝）

近年系統家具流行，民眾喜歡量身打造屬於自己的家，新北汐止區有民眾向業者訂製家具後，業者收取訂金後就推託擺爛，追查發現業者公司早就註銷，之前還從忠孝東路搬到新台五路疑另起爐灶，被害民眾串聯自救向民代求助，盼能討回公道。

陳姓被害民眾在臉書「汐止人集團」PO文指出，今年初向新台五路二段的一家系統家具商訂製家具，口才一流的許姓老闆要他預先支付7成訂金，但業者藉故各種理由拖了2個月還不施工，民眾氣得要求討回訂金，但業者卻稱錢遭人侵占，名下也無財產可賠。

陳男不滿遭黑店坑殺，上網查詢發現許男公司早就註銷，發覺至少還有4人和他一樣受害，一起找上新北市議員張錦豪求助，許男也提醒民眾選擇家具業者時要睜大眼睛，查詢業者負責人外，關鍵字最好加上「訴訟」，以免受害吃了悶虧。,

張錦豪表示，依陳情資料指出，許男要求客戶支付較高訂金，再藉口推延或失聯，目前陸續有被害人求助，對於公司註銷仍執業會通報主管機關查處。

另外許男向媒體稱，合約註明是客製化生產，材料加工後即無法退貨或轉售，從業10幾年來，僅有少數幾件糾紛。

(中時 )