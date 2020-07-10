堪薩斯城酋長隊四分衛馬霍莫斯(Patrick Mahomes)簽了史上最高薪職業運動合約，同時也放棄自己未來10年所有的體能娛樂活動！合約禁止他從事可能受傷的體育活動，例如籃球。他的自由度連一個小學生也不如。

馬霍莫斯在廣播節目說，合約上有很長的清單列出他不能做的事，「我不能打籃球，很確定棒球也不行，我不清楚到底被禁止多少東西，其實就是所有你會做的體能活動都不行，我以後大概就只能打美式足球和打電玩而已。」馬霍莫斯小時候打棒球，後來才轉打美式足球。

酋長隊的續約價碼10年4.5億美元，加上其他項目總值5.03億美元(約台幣148億)，平均年薪5030萬美元。對於職業軍人來說，身體是租給國家的；馬霍莫斯身為體壇首位「5億男」，酋長隊規定他的身體只能用來打NFL，犧牲這一些自由也是沒辦法的事。

大家羨慕都來不及了，馬霍莫斯說他接到各處傳來的恭賀訊息，包括職籃的詹姆斯(LeBron James)、韋德(Dwyane Wade)，還有一些他不認識的人。當然稅金也很重，光是聯邦稅就要37%，加上州政府的稅金，馬霍莫斯最後真正收到口袋裡的不超過3億美元。

(中時電子報)