家登(3680)受惠EUV POD(極紫外光光罩盒)需求續強，6月合併營收3.19億元，創歷史單月新高，其中半導體本業約佔2.71億元，較去年同期近兩倍成長；第二季營收7.75億元，同創單季新高，季增70.63%；上半年合併營收12.3億元，亦是歷年新高，年成長約15%。

家登第二季隨著母公司的光罩、晶圓載具產品需求強勁，以及子公司家登自動化機台設備產品營收增加，帶動單季營收首度突破7億元，季增率達7成水準。

家登先前因為擴產作業之故，5月合併營收2.14億元，月減11.75%，年減28.54%，但公司快速調整產能並擴產，6月再度締造佳績。

家登5月加速完成樹谷廠擴廠作業，6月業績首度突破3億元，為3.19億元，月增率達49.23%，並帶動第二季營收創新高，上半年也是歷史最佳紀錄。

伴隨家登擴廠計畫到位，新增產能於6月全力投產，加上近年來家登致力於先進製程生產鏈的完備，提高生產效率。

全年來看，半導體產業受疫情影響不大，雖然各界判斷5G的發展時程因疫情導致延宕，但台積電等全球半導體大廠並未減少資本支出或減緩高階製程發展，因此帶動家登EUV POD需求暢旺，法人評估全年業績也將再挑戰新高。

(時報資訊)