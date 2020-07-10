1.世界(5347)：外資連4日回補買超，加上第2季營收創高、財測達陣，激勵今早股價逆漲約2.5%，攻克5日線。
2.台積電(2330)：昨獲外資擴大買超萬餘張，加上昨夜ADR大漲3.5%，帶動今早股價再創353元新天價。
3.世紀鋼(9958)：6月營收5.8億元創新高，月增55.46%、年增232.76%，支撐今早股價逆勢小漲，收復5日線，挑戰月、季線。
4.麗嬰房(2911)：6月營收年減12.94％，與前幾個月衰退3～4成相較收斂許多，今早股價一度逆漲近3%，躍過5日線、月線。
5.淘帝-KY(2929)：6月營收月減60.02%、上半年減55.6%，保守看Q3，今早股價下殺跌停。
6.泰豐(2102)：6月營收月增25.22%、年增30.33%，惟昨外資轉賣超2220張，影響早盤股價隨大盤回調逾3.5%。
7.南港(2101)：Q2每股稅前盈餘0.74元，上半年轉虧為盈，每股稅前淨利0.63元，惟外資昨擴大調節賣超，今早股價隨勢回調約4.5%，摔出5日線。
8.日月光投控(3711)：Q2營收季增10.5%，法人估Q3可望季增15%，加上昨夜ADR上漲1.5%，支撐今日股價守穩盤上，挑戰5日線。
9.嘉澤(3533)：Q2營收創單季新高，買盤湧進助攻，一早再創天價挑戰450元。
10.聚鼎(6224)：併購利多持續吸引買盤，再拉一根漲停。
11.正崴(2392)：下半年旺季，營運可望逐季走升，搭配技術線型有利多方，今早成功站上45元。
12.環科(2413)：利多不退，高檔整理結束，多方再衝刺，早盤快攻拉升半根漲停板。
13.愛山林(2540)：房市火熱帶動業績增溫，股價續走多，逆勢上漲逾1%。
14.元山(6275)：Q2營收創新高，審慎樂觀看全年，股價突破盤整區間，挑戰18元附近壓力區。
15.雅茗-KY(2726)：6月營收連4增，Q2季增24.48%，多方攻克67元反壓區，惟大盤不振漲幅收斂。
16.研揚(6579)：拿下美半導體設備大單，Q3看旺，早盤跳空漲逾3%。
17.廷鑫(2358)：兩產品雙利多，Q3營運樂觀，早盤漲逾2%。
18.愛地雅(8933)：三大法人昨轉賣超，早盤賣單調節，一度打入跌停。
19.康那香(9919)：6月營收4.46億元，年增47.77%，早盤挾量漲近9%。
20.台驊投控(2636)：國際空運運價跌，6月營收終結連3揚，早盤跌逾8%。
21.大立光(3008)：第二季EPS衰退至37.19元，旺季展望保守，晨盤空軍壓境，股價重挫9%，面臨4千元保衛戰。
22.東洋(4105)：鎖定疫苗、外銷衝刺營運，晨盤震盪走揚3%，觸及1年高點 。
23.聯合再生(3576)：消息面點火帶動連拉三根漲停，惟多空戰激致股價於盤上劇烈震盪，成交量放大至逾12萬張。
24.合富-KY(4745)：放射腫瘤機台挺，6月營收創新高，開盤跳空鎖漲停，改寫半年高價。
25.恆大(1325)：無懼大盤急殺，晨盤仍獲買盤進駐，漲幅維持約3%，力守五日線。
26.通泰(5487)：6月營收年增55.94%，無懼大盤跳水，晨盤放量攻頂，寫波段高。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。