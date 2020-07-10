1.世界(5347)：外資連4日回補買超，加上第2季營收創高、財測達陣，激勵今早股價逆漲約2.5%，攻克5日線。

2.台積電(2330)：昨獲外資擴大買超萬餘張，加上昨夜ADR大漲3.5%，帶動今早股價再創353元新天價。

3.世紀鋼(9958)：6月營收5.8億元創新高，月增55.46%、年增232.76%，支撐今早股價逆勢小漲，收復5日線，挑戰月、季線。

4.麗嬰房(2911)：6月營收年減12.94％，與前幾個月衰退3～4成相較收斂許多，今早股價一度逆漲近3%，躍過5日線、月線。

5.淘帝-KY(2929)：6月營收月減60.02%、上半年減55.6%，保守看Q3，今早股價下殺跌停。

6.泰豐(2102)：6月營收月增25.22%、年增30.33%，惟昨外資轉賣超2220張，影響早盤股價隨大盤回調逾3.5%。

7.南港(2101)：Q2每股稅前盈餘0.74元，上半年轉虧為盈，每股稅前淨利0.63元，惟外資昨擴大調節賣超，今早股價隨勢回調約4.5%，摔出5日線。

8.日月光投控(3711)：Q2營收季增10.5%，法人估Q3可望季增15%，加上昨夜ADR上漲1.5%，支撐今日股價守穩盤上，挑戰5日線。

9.嘉澤(3533)：Q2營收創單季新高，買盤湧進助攻，一早再創天價挑戰450元。

10.聚鼎(6224)：併購利多持續吸引買盤，再拉一根漲停。

11.正崴(2392)：下半年旺季，營運可望逐季走升，搭配技術線型有利多方，今早成功站上45元。

12.環科(2413)：利多不退，高檔整理結束，多方再衝刺，早盤快攻拉升半根漲停板。

13.愛山林(2540)：房市火熱帶動業績增溫，股價續走多，逆勢上漲逾1%。

14.元山(6275)：Q2營收創新高，審慎樂觀看全年，股價突破盤整區間，挑戰18元附近壓力區。

15.雅茗-KY(2726)：6月營收連4增，Q2季增24.48%，多方攻克67元反壓區，惟大盤不振漲幅收斂。

16.研揚(6579)：拿下美半導體設備大單，Q3看旺，早盤跳空漲逾3%。

17.廷鑫(2358)：兩產品雙利多，Q3營運樂觀，早盤漲逾2%。

18.愛地雅(8933)：三大法人昨轉賣超，早盤賣單調節，一度打入跌停。

19.康那香(9919)：6月營收4.46億元，年增47.77%，早盤挾量漲近9%。

20.台驊投控(2636)：國際空運運價跌，6月營收終結連3揚，早盤跌逾8%。

21.大立光(3008)：第二季EPS衰退至37.19元，旺季展望保守，晨盤空軍壓境，股價重挫9%，面臨4千元保衛戰。

22.東洋(4105)：鎖定疫苗、外銷衝刺營運，晨盤震盪走揚3%，觸及1年高點 。

23.聯合再生(3576)：消息面點火帶動連拉三根漲停，惟多空戰激致股價於盤上劇烈震盪，成交量放大至逾12萬張。

24.合富-KY(4745)：放射腫瘤機台挺，6月營收創新高，開盤跳空鎖漲停，改寫半年高價。

25.恆大(1325)：無懼大盤急殺，晨盤仍獲買盤進駐，漲幅維持約3%，力守五日線。

26.通泰(5487)：6月營收年增55.94%，無懼大盤跳水，晨盤放量攻頂，寫波段高。

(時報資訊)