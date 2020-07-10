人民幣兌美元中間價10日報6.9943元，較9日7.0085元，升142個基點，續創近4個月新高，且為3月12日以來首次升破7元大關。10日中間價較9日下午4時30分收報6.9862元，貶81個基點，較9日晚上11時30分收報6.9924，貶19個基點。

香港信報報導，中國人民銀行10日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，10日不展開逆回購（附賣回）操作。此為人行連續第10日暫停逆回購（附賣回）操作，據此計算，公開市場單周淨回籠人民幣2,900億元。

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