大聯盟為了讓在家鄉的球員返美參賽，決定以包機方式將多明尼加球員在往美國邁阿密，不過根據《華盛頓郵報》（Washington Post）爆料，儘管球員以及職員們被要求在起飛前3小時抵達機場接受體溫以及相關症狀檢查，但在離開多明尼加之前卻沒有接受病毒檢測！

據大聯盟官方表示，從多明尼加飛往邁阿密的包機有2架，共有160多人搭機，是在美國聯邦的安排下才准飛的，分別在7月1日早上8點30分以及10點起飛，大聯盟發言人指出，球員以及職員們被要求在起飛前3小時抵達機場接受相關症狀檢查，雖然檢查時阻止一名球員登機，其他球員在機上也無症狀，但卻通通沒有接受病毒檢測。

對於包機隊職員未接受病毒檢測，大聯盟發言人表示，在該國接受測試160名球員的資料本應從該國醫療體系中轉移出來，但因為該國缺乏相關設備，加上礙於政府的限制，需要獲得特例才能將唾液樣本從多明尼加送往美國，所以檢測需額外進行。

據了解，華盛頓國民鎮中共有6名球員搭乘包機返美，索托（Juan Soto）、羅伯斯（Victor Robles）、蘇洛（Wander Suero）、阿貝德（Fernando Abad）、賈西亞（Luis Garcia）以及艾登（Joan Adon）都是包機乘客，一名知情人士表示，其中一人下機後接受球隊檢測呈陽，至於其他5名球員則是為了保險起見，所以必須接受隔離。

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(中時電子報)