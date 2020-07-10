住在高雄市梓官區的80歲老人陳信良，大家稱呼他「椰子伯」。他花光畢生積蓄700餘萬元，只為照顧流浪狗。網友得知他的住處堆滿廢棄物，發起捐款，集資百萬元，整建狗園，令椰子伯相當感動。

台灣動物緊急救援小組9日說，今年4月接獲網友來信，指梓官區的80歲老人家，與收留的約20隻流浪犬住在一處堆滿廢棄物的椰子園中。陳信良每天開車到賣場，乞討廚餘維生。

台灣動物緊急救援小組到場了解椰子伯的困境後，在網路發起整建椰子伯狗園愛心行動，短短1周內募集近100萬元新台幣工程款，並在45天將原本荒廢的椰子園打造成宜狗居住的場所。

陳信良表示，他原本在高雄橋頭一處椰子園工作，因見流浪犬被人遺棄，相當不捨，便將流離失所的狗帶回椰子園照料。

幾年前，椰子伯因緣際會買下梓官區這片田，當作狗園與住處。他省吃儉用，睡在貨車上，就為了給狗一頓吃的。

台灣動物緊急救援小組說，得知椰子伯的困境，之後會定期捐助狗糧給他。近期正值三倍券發放，該小組籲請民眾發揮愛心，把三倍券捐贈給小組，讓愛心發揮3倍加成作用。

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(中時電子報)