全國中小學裝冷氣政策，後年夏天就要上路，國民黨要求冷氣費中央來出，行政院長蘇貞昌上午表示，電費的負擔，政府也有規劃，也就是在不浪費電、大家公平使用的情況下，經費中央會來補助。

蘇揆上午視察大屯瀑布區溪流西側步道短期環境改善辦理情形，媒體詢問，在野黨要求中小學教室的冷氣費中央要出。蘇揆說，學校裝冷氣是為了要讓全國的孩子在安全跟舒適的環境裡面學習，過去在蔡總統指示下3年多來，政府把全台危險教室改善了，已完成安全拼圖。今年政府宣布用兩年時間，讓全國不論在窮縣市或富有都市的孩子，都能在舒適的環境中學習，因此要在校園做太陽光電、種樹、節能減熱，同時也讓教室有冷氣，這些經費都已規劃好，也希望縣市政府能跟教育部、經濟部配合，在後年夏天前做好。

至於電費的負擔，蘇揆說，政府也有規劃，也就是在不浪費電、大家公平使用的情況下，經費中央會來補助。

(中時 )