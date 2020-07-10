促轉會於今天舉行「 彼時影未來光」社會對話展開幕儀式，由該會主委楊翠親自主持。促轉會解釋，為了直視歷史的暗影而舉辦本次展覽，並將同步舉辦多場推廣活動，希望能促進社會對話，與大家一同認識轉型正義。

楊翠表示，促轉會要向社會證明轉型正義對台灣是必要的，面對過去的暗影，才能迎來未來的光明，過去的事不會自動不見，除非我們願意去面對。

行政院政務委員羅秉成表示，自己是嘉義人，住水上鄉，小時常去八掌溪玩水，有次他伯父叫他不要去玩水，會被水鬼抓交替，因為228事件時附近死了很多人，流血流到河水都會結凍。長大後知道當年是許多年輕人因為攻打水上機場的「義舉」而死亡。促轉要做的就是讓大家認識各類不當遺址。此外立委范雲、林昶佐、賴香伶也出席本場開幕儀式。

本項展覽於蔡瑞月舞蹈研究社展出，展出時間從7月10日到26日之間，展區分為五大類：何謂轉型正義、威權統治的人權侵害、成長過程中萌生抗爭意識的人們、獄外之囚以及留下的人們、台灣轉型正義的開端。

蔡瑞月基金會董事長蕭渥廷指出，蔡瑞月舞蹈社除了關心藝術外，素來關心人權議題，當年蔡瑞月從綠島出獄後在這教舞，國防部卻派人每天監視她。希望本次展覽能帶來良好的社會對話。

(中時 )