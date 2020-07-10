「萬秀天王」豬哥亮3年前因大腸癌病逝，其長子謝順福近日上節目《震震有詞》提到父親如何發現罹癌，及抗癌的心路歷程。

節目中，謝順福透露豬哥亮最先發現血便，當時以為是痔瘡不以為意，沒想到狀況越來越嚴重，父親心中出現不祥預感，本來不願意檢查，在親友的勸說下，請醫生到家裡檢查才發現已經大腸癌第三期。

豬哥亮原本很排斥治療，經過家人不斷的勸說才點頭答應，結果消息被媒體曝光，心情很惡劣，手上剛好又有新戲要接拍，決定取消開刀手術，導致病情惡化。謝順福不禁感嘆：「「一旦父親做了決定，我們都很難說服」痛心表示如果堅持讓豬哥亮去治療，說不定現在還能健康的活下去。

謝順福表示父親罹癌後，中途有求助中醫控制病情，不過只有精神變好，出血狀況並未改善，直到逝世前2個禮拜，豬哥亮突然感嘆：「看這情勢好像戰勝不了（癌症）了」，讓親朋好友聽了都難過不已，卻也只能強忍悲傷。

(中時電子報)