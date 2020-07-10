隋棠近來成為朵朵計畫的「棠棠姐姐」，在校園為兒童性侵害防治努力，更在臉書揭露偏鄉12歲女童長期遭叔姪侵犯的事件，近來則有學童跟他透露：「姐姐，有東西一直跟著我」，當下讓她覺得毛骨悚然，但問清楚後結局居然神反轉。

隋棠做兒童性侵害防治後，許多學童開始掏心掏肺分享心事，出乎意料最多的居然是鬼故事，近來就有名男孩跑去找她，並壓低嗓子說：「姐姐，有東西一直跟著我」，當下雖覺得毛骨悚然，只能先安慰自己再詢問對方：「是不是做惡夢了」，沒想到男孩竟回應：「是真的，他一直跟在我後面，但妳看不到」，接著眉頭深鎖表示：「我非常討厭弟弟跟著我，但是每次跟他講都不聽，媽媽說弟弟很小也都不管他。姐姐，妳可以幫我嗎？」這讓隋棠好氣又好笑表示：「只能說，我容易嗎」，更開玩笑反問：「誰家也有跟屁蟲」。

對此網友則紛紛回應：「本來以為要聽到一則鬼故事了」、「哈哈哈～是有多討厭弟弟～期待下一次的故事」、「會不會以後露西也這樣跟媽咪說」。

(中時電子報)