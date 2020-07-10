吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

作家吳淡如2009年剖腹生下女兒「小熊」，近日小熊過11歲生日，今(10日)吳淡如在臉書有感而發表示有時自己不想寵壞小孩，但身邊的人卻不這麼想，女兒生日時乾爹送了一堆小熊最愛的娃娃和T恤，吳淡如要求女兒表現好累積一定得分才能穿新衣，但女兒明天要參加校外教學，積分還沒到，吳淡如只好叫女兒簽「本票」，才能預先穿新衣，教養方式被網友稱好。

吳淡如說，女兒11歲生日時她只送了一個鉛筆盒，小熊的乾爹卻送上圖樣不同的T恤跟娃娃，「還說什麼小孩喜歡他就高興了」，「媽媽真的很不喜歡，有人破壞規矩哈哈，真是：別人的痛不是痛丶別人的小孩寵不壞」。

因此，吳淡如決定展開「家庭法律行為」，如果想要穿乾爹送來的新衣服，小熊得先累積100分積分，得分方法包括練鋼琴、算數學等，但女兒明天因校外教學想穿新衣，還沒累積到積分，「於是我就要他簽本票，請公司司機阿姨當保證人付連帶責任」。

吳淡如強調：「小孩也要負責任啊，這些東西送來的時候我都說是人家送給我的，可不是給她，而且不可以先玩」，「所謂的管理就是要用最理性的方式、為大家帶來可遵循的幸福」，網友也說：「這辦法好好喔，要學起來」、「有原則的好媽媽」、「沒錯小孩是要負責任的」、「教育真的很重要，疼小孩不是寵小孩」。

(中時電子報)