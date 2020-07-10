台北市長柯文哲推行「雙北1280定期票」，但他日前自爆，有民眾用定期票坐到1萬元，懷疑其搭乘動機，要求研究軌跡，此事也引發外界正反聲浪。對此，名作家苦苓在臉書上則是po出他幫「阿北」查到的軌跡，也請看在年輕人的這份癡情上，就請柯文哲不要再追究了。

近日網友都熱烈討論是誰用定期票坐到1萬元，紛紛猜測是「何方神聖」，而苦苓在臉書寫下「天龍國傳奇」的文章，他說，一對年輕男女在台北捷運上認識了，交往之後展開熱戀，兩個人經常一起搭捷運到處去玩，有一次，男生問女生：「你最大的願望是什麼？」女生回答說：「就是一輩子都和你一起搭捷運。」不久女生卻因車禍意外身亡，男生強忍悲痛，放下所有的事情，每天帶著女生的照片一起去搭捷運，要完成對方想要「一輩子都一起搭捷運」的願望。

接著苦苓說，這位男生買了台北捷運的1280回數票，每天來回搭二三十趟、遍及各個路線；如果真要照實際付費，可能一個月要花到一萬多元。他也說，以上就是他幫「阿北」查到的軌跡。

貼文曝光後，引起不少網友討論，有人說「哈，用這角度真是獨特」、「大師真是幽默」、「我當場哈哈大笑，苦老師的臨場反應實在太快了」；但也有另一派網友認為「開吃到飽餐廳就別怕遇到大胃王」。

(中時電子報)