立法院臨時會今進行考試院正副院長及委員人事同意權投票，國民黨及民眾黨團早已表態不進入議場投票，時代力量黨團投票前召開記者會，批評被提名人不願回覆時力發出的問券，合理懷疑連問券都沒辦法交，未來就任後如何獨立行使職權，因此，時力3名立委一致決定投下不同意票。

考試委員被提名人日前拜會時代力量黨團時，時力發出問券給被提名人填寫，但至今實力仍未收到任何書面回覆，時力黨團總召邱顯智、立委王婉諭、陳椒華今上午步入議場行使同意權投票前表態，時力將會投下反對票。

邱顯智指出，一個多月前針對考試院被提名人提出8題的問券，結果沒有任何人書面答覆，不過，昨天質詢時，有被題人表示有填寫，實在不知道到底是什麼原因不願交問券，非常遺憾、失望，如果連問券都無法獨立行使職權，合理懷以就任後如何行使職權，這是黨團決議投下反對票的原因。

邱顯智說，2014年民進黨團發給馬總統提名的考試委員問券，21人中有10人繳交答覆，如今蔡總統提名的考試委員竟然傲慢到這種程度，感到失望遺憾。

王婉諭說，不清楚是被提名人口頭說要交實際上不願意交，或是問券交出後中間有什麼問題，詢問總統府聯絡人答覆，無法強迫被提名人交問券，只能善盡提醒責任，說法有衝突，既然無法好好審視被提名人對職務及職責的了解，決定投下不同意票。

陳椒華也說，當初考試院長被提名人黃榮村拜會時說，沒回答的問題會在質詢時回答，但昨天詢問5位被提名人問題，竟然都不回答，這樣的考試被提名人，怎麼可能投下同意票，嚴重影響誠信原則，連問券都不願意回答，無法最好的示範，總統提名這樣的考試委員，時力非常遺憾。

(中時 )