迎接振興三倍券商機，高雄百貨業南北雙雄夢時代和漢神巨蛋購物廣場紛祭出振興加碼送活動，其中夢時代推出消費滿3,000元加碼送3,000元，且正舉辦開店慶活動的漢神巨蛋，則7月15日推出振興再加碼活動，於當日館內持振興券消費滿3,000元加贈100元商品券，來搶攻市場商機。

其中，夢時代為搶攻振興三倍券消費商機，特祭出振興加碼方案，凡使用紙本振興三倍券到指定店櫃消費滿3,000就送3,000活動，且民眾持Dream Card會員卡至夢時代購物中心即可兌換500元振興放大券，同時再加碼於指定櫃位使用紙本振興三倍券消費滿3,000元就送2,500元電子優惠券，讓振興三倍券的回饋放大再放大。

除紙本券活動外，夢時代與華南銀行攜手推出「台灣PAY 3重送」活動，最高可享31％回饋。夢時代表示，自即日起，於台灣PAY首次綁定夢時代華南銀行聯名卡，立即獲得夢時代會員點數100點；7月15日起，使用台灣PAY至夢時代消費滿3,000元贈300元回饋金，且前1萬名達消費門檻的民眾，再送300元早鳥回饋金，如為新用戶另加贈100元。此外，夢時代會員持台灣PAY消費滿千元，還可獨家獲得200元電子抵用券，限量1萬份，送完為止。

夢時代說，此次響應政府的振興券加碼超值活動，集結館內多家品牌及快閃店，讓民眾無論選擇紙本或是電子支付方案，皆能讓手上振興券的面額變大，尤其暑假到夢時代消費，可以買的開心、吃的高興、逛的歡喜。

夢時代購物中心現正舉辦日本超人氣潮流品牌「NYA-」期間限定店、深受上班族擁護的毛孩網紅「黃阿瑪」10周年快閃店、日本超人氣繪本「小熊學校?花漾樂園」及超人氣動畫「蠟筆小新」期間限定店。美食方面，近期則陸續引進星巴克全新指標型旗艦店、漢來上海湯包、hot 7新?板料理、星野肉肉鍋及古典玫瑰園等知名餐飲品牌，讓民眾逛街之餘，還能大快朵頤！

正值舉辦開店慶活動的漢神巨蛋購物廣場，為迎接暑期到來，自即日起至8月9日盛大展開。針對消費者常戴口罩下的臉部保養品需求，自即日起至7月19日，漢神巨蛋祭出化妝品滿3,000元送300元電子商品券。且看好振興三倍券廣大商機，將自7月15日起推出振興再加碼活動，凡當日於館內持振興券消費滿3,000元，加贈100元商品券。

此外，7月16日到7月19日期間，只要刷玉山漢神巨蛋聯名卡全館滿6,000送300、名品珠寶滿1萬送500及精品滿2萬送1,000電子商品券，期能滿足所有消費者的購物慾望。至於消費者最喜愛的卡友來店禮，這次特別與享譽國際的加拿大華裔設計師－黃偉豪（Daniel Wong）聯名推出，「愛環保輕巧吸管杯」，兼具時尚與實用性，更有鼓勵消費者響應環保減塑的寓意。

有鑑於第一波振興券預購踴躍，漢神巨蛋結合各大品牌推出獨家商品及專屬優惠。女性消費者最愛的化妝品部分：BIOTHERM活泉與水光草特惠組6.5折特價4,050元整組帶回家；后暢銷商品重生秘帖特惠組原價13,910元下殺至4.3折，囤貨補貨趁現在；KOSE雪肌精特惠組原價5,952元，特價3,180元現省2,772元。B1F鍋具家用商品也大手筆下殺折扣：鼎王尼克導磁不沾鍋30cm(含蓋)+26cm 4.3折特價3,000元；象印真空不鏽鋼保溫杯360cc、飛利浦嫩白緊緻煥膚儀、DAY&DAY盤子架等商品通通限量買一送一。服飾配件優惠超級「振奮人興」：GLORIA專櫃Fendi太陽眼鏡原價12,500元下殺至3.2折，限量10只；PORTER MORI II系列斜肩包特價3,325元，使用振興券只需額外支付325元；7/24(五)~8/2(日)漢神巨蛋獨家舉辦adidas& Originals聯合出清特賣會5折起3件再8折，讓您買到賺到！

開店慶期間消費累計滿1,000元可兌換集花趣1朵，集滿10朵小花起即可免費兌換優質小家電與餐廳美食商品券。當日消費累計滿2,000元，有機會抽中PGO摩特動力機車PGO Ur1(市價83,800元)與頂級飯店住宿券等好禮。看準暑假出遊人潮及振興三倍券即將上路，漢神巨蛋將持續針對消費需求推出多重回饋，絕對超級「振奮人興」！

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