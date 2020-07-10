旭東(4537)6月營收在PC/NB、Tablet需求帶動面板市場回溫，單月營收1.73億元，月增25.53％，年增5.44％；累計上半年營收20.22億元，年減約3成。旭東為全球少數可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備廠商，客戶主要為非韓系面板廠，因此不受韓廠關閉LCD產線影響，若面板需求回溫延續至2021年，旭東將持續受惠。

三星3月底宣布今年年底全面關閉南韓境內的LCD面板廠，並計畫將蘇州廠股份全面出售，由於韓廠陸續退出，2021年LCD面板供需有望達成平衡。需求端而言，因近期各國陸續解封，需求回溫，模組廠亦有將庫存回補至正常水位需求，研調單位預估第3季價格漲幅上看15％，TV面板出貨則可望有10％的增幅，對旭東面板自動化生產線需求增加。

此外，預期美國職業運動將於第3季恢復賽事，和東京奧運延期一年舉行，可望在未來陸續推動大尺寸面板的需求。旭東主要客戶為大型面板廠，尤其以台廠及韓廠為主，在大陸面板廠大力發展OLED技術，未來幾年來自大陸訂單有望增溫。

(時報資訊)