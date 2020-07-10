在經歷五月的暴跌後，日本六月批發價格下跌趨緩，主要是中國需求增加，推高了大宗商品成本，並緩解了通縮的壓力。

日本央行在周五公布新數據，在測量有關企業之間對其產品和服務的收費價格，企業商品價格指數(CGPI)在六月與去年同期相較下跌1.6%，此前市場預測為更鉅的下跌1.9%。而前一個月該指數下跌2.8%，為自2016年10月以來最大的跌幅。

油價和有色金屬在六月的緩跌，反應出中國方面的需求增加，以及許多先進國家解除封鎖後的影響。但是CGPI的成分次指數在六月下跌的比上漲的多過124個，顯示日本國內需求仍疲軟。

該數據顯示，因疫情大流行帶來的國內需求疲軟正在拖累物價，日本央行的物價統計部門主管表示，經濟活動尚未完全正常化，如果疲軟需求未來一段時間繼續對批發物價形成壓力，那並不為奇。

日本經濟因四月祭出的封鎖和居家命令導致出現衰退，預計4~6月的季度將出現超過20%以上的經濟萎縮。

(時報資訊)