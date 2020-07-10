大立光(3008)執行長林恩平說「目前看起來整體需求下來，大部分客戶都有下修」，澆了期待能因傳統旺季來臨擺脫需求疲弱谷底的智慧型手機市場一桶大冰水，在旺季期待落空下，大立光盤中股價逼近跌停板，智慧型手機供應商股價也同步走弱。

原本市場期待，三星、華為等非蘋手機廠及蘋果今年下半年推出的新款5G手機能驅動換機潮，傳統旺季來臨能讓智慧型手機市場擺脫上半年因疫情各國封城封國銷售困境，但美國及印度等地區新冠肺炎疫情持續延燒，全球爆發二度疫情疑慮攀升，加上美國華為新禁令及中印邊境衝突，一連串的利空，對原已需求疲弱的智慧型手機市場無疑是雪上加霜，大立光法說會釋出「目前看起來整體需求下來，大部分客戶都有下修」，打破了市場對「智慧型手機傳統旺季」的期待。

林恩平在法說會表示，目前看起來整體需求下來，普遍變保守，大部分客戶都有下修，尤其是高階需求掉更多，6月、7月及8月拉貨動能差不多。

受到傳統旺季恐落空影響，大立光盤中股價大跌逾9%，直逼跌停板，玉晶光(3406)跌幅約5%，PCB廠—華通(2313)、台光電(2383)、台郡(6269)、臻鼎-KY(4958)，砷化鎵代工廠—穩懋(3105)及宏捷科(8086)等股價同步走弱，成為今天台股重災區。

(時報資訊)