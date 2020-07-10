台北寵物用品展今起至13日止於台北南港展覽館登場，福壽(1219)打出「福壽百年，共好糧農」，並布置的綠色草皮，希望以行動呼應推動循環經濟、守護家園，持續地發展綠色企業。

福壽擁有超過36年的寵物食品配方研製經驗，並已通過國際食品級HACCP & ISO 22000驗證的寵物食品專用廠。福壽在寵物展上除了推出熱銷經典品牌，包括葛莉思、博士巧思、EXPERT艾思柏等，展覽期間新產品也首度亮相。

福壽推出業界唯一使用台東太麻里所種植的台灣原生種紅藜為原料，製成艾思柏紅藜系列寵物乾糧；也有專為喵星人所設計，添加食品級海鮮食材的MIX什錦；以及消費者最愛的知名品牌博士巧思新機能系列產品，還有結合漢方特色食補的自然禮讚漢方系列等。

福壽現場聘請獸醫師為毛小孩做免費的健檢諮詢，並特別引進來自日本的福引抽獎機與大型扭蛋機，讓參觀者試試手氣，獎品豐富、好禮拿不完。

(時報資訊)