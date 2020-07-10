振興三倍券預購人數正式破千萬人，紙本占比升到8成6。(圖：資料照)

倍券刺激經濟嘸效？網調查68%替代日常消費。(中天新聞提供)

三倍券7月15日將正式上路，全台民眾已陸續預購紙本及數位票券綁定，要如何消費大家想必已有盤算。到底民眾會如政府預期幫振興經濟，或是作替代性消費，電視台在街頭訪問，竟發現近7成民眾只想替代性消費，這結果恐怕要讓政府捏一把冷汗了。

中天新聞報導，三倍券下星期上路，對於刺激消費能有多大效果，很多人打上問號，從網路投票中就發現，逼近一半民眾想拿去買日常用品，等於「替代性消費」，並不是「報復性消費」，民進黨台北市議員王世堅痛罵，「三倍券處處荒唐」，所以他不會去領用，記者也實地到台北街頭訪問，聽聽民眾想法，大家想把三倍券用在哪裡呢？

民眾對於如何使用三倍券，心中多已有目標，有人走休閒娛樂路線，有人回歸生活基本面。根據網路投票調查，家用占比49%、交通11%、吃喝玩樂19%。還有3%要拿來買彩券，4%想用在小孩身上。整體而言，三倍券用在日用品、醫療、交通等替代性消費高達68%，刺激型的報復性消費只有1成9，政府原本預期的外溢效果恐怕不會太明顯。

中天街訪民眾，民間到底會怎麼用三倍券，他們說出了真實心聲，「平常買什麼就給它用掉啦」、「可能去買生活用品」、「去玩」、「買電子產品之類的」。多數人不看好三倍券的效果，僅認為只有一點點作用。網友也批政府振興經濟期望值太高，「2000能做啥規劃？日常都不夠，還出遊，上餐館勒」、「是拿到三十倍券嗎？ 還旅遊…」、「爛政府 ，還要讓人民先拿一千元出來」、「兩千擺明把人民當小孩子耍，漲個健保再漲一下油電還不都一樣，台灣人想想真可憐啊」。

(中時電子報)