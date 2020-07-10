南區鐵工廠槍擊案，警方逮到開槍的陳姓男子等3人，追出一把作案手槍與3顆子彈。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安平區台南大舞廳6月29日晚間因一件敬酒爭執，雙方人馬從包廂內互毆，衍生至街頭示威式互轟開槍，當鋪一方人馬陳姓男子等3人30日凌晨4時許至南區鐵工廠轟了18槍，鐵工廠一方人馬7月9日派許姓男子到到北區一間當鋪還擊17槍，因許男攜槍向北區警方投案，全案曝光。南區警方10日清晨5時宣布逮獲鐵工廠開槍的陳姓男子等3人。

酒店敬酒起糾紛，台南市黑道火拚開槍互轟大亂鬥。(程炳璋翻攝)

鬧事的雙方人馬原是南區灣裡、鯤鯓一帶熟識朋友，6月29日在台南大舞廳不同包廂唱歌，串門子敬酒，卻因當鋪一方人馬不滿對方一直灌酒。雙方從包廂內一路打到店門口，直到警方到場才不歡而散。

許姓男子到北區當鋪開槍後自首，警方在機車置物箱內查獲長短槍各一把。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

恩怨卻未因此結束，30日凌晨4時許，當鋪一方派20歲陳男等3人，前往對方常聚集的南區一家鐵工廠轟了18槍示威，鐵工廠一方人馬無法忍受，7月9日凌晨3時45分，派21歲許姓男子前往對方常去的北區海安路三段一家當鋪，對著店門還擊17槍，隨即攜帶長、短槍各一把，子彈22顆，前往台南市警五分局自首。

北區警方依照槍砲罪嫌將許男移送台南地檢署，許男9日晚間10萬交保。

許男的自首，使台南市街頭槍擊互轟案件曝光，北區警方追查教唆許男到當鋪開槍的幕後大哥，南區警方調查6月底的鐵工廠開槍者，10日凌晨5時許，南區警方將20歲陳姓男子等3人一併追緝到案，陳男交出一把衝鋒式短槍，彈匣2支與5發子彈。犯案的兩名陳姓男子與1名高姓男子一併遭依槍砲罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

(中時 )