新北市長侯友宜今（10日）上午出席中和安邦段青年社會住宅開工動土典禮，他表示，安邦段社會住宅預計可興建632戶，新北市要在2023年底完成1萬戶青年社會住宅。

侯友宜表示，安邦段青年社會住宅交通機能便利，緊鄰捷運站中和站、萬大樹林線LG06站，包含公共托育、老人日照、身心障礙日照中心以及青年創業空間，安邦段青年社宅未來要興建3棟、地上24層樓、地下3層，採通用設計採「只租不賣」方式，讓民眾可以安居樂業。

新北市長侯友宜今（10日）上午出席中和安邦段青年社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）上午出席中和安邦段青年社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝）

(中時 )