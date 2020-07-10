高市前議長許崑源身亡風波不斷，遺孀林絲娛10日率8位國民黨議員至高雄地檢署按鈴控告不實謠言及傳聞。林絲娛強調，前幾天夢到許崑源，她決定化悲憤為力量，經過與專業人士及律師的討論後針對抹黑人士收齊證據提告。

林絲娛表示，自許崑源辭世後，有許多人針對許崑源及她們一家做出非常多的抹黑攻擊，部分政治人物、名嘴、媒體，更是不斷消遣許崑源來博取版面。林絲娛痛批，許多不實謠言就來自這些人的爆料。

「前幾天許崑源託夢給我，要我堅強，所以我決定化悲憤為力量！」林絲娛表示，經過與專業人士與律師的討論後，已收集齊了所有證據，決定正式向名嘴姚立明、台北市議員梁文傑及桃園市議員王浩宇、施明德前妻陳嘉君、台聯政策部專案研究員朱俊彥、網友許耀中及簡筱倩等人提告。

林絲娛強調，謠言在許崑源生前就一直存在，離世後更沒有少過。現在的社會不只用謠言抹黑殺人，就連人走了還不肯放過，繼續追殺、消遣。作為許的妻子，這口氣真的忍不下去。

林絲娛表示，不是不給人反省的機會，之前有公開道歉和向社會大眾解釋自己錯誤過的，都不會再追究。但對於那些囂張跋扈、造謠生事、帶給社會不良風氣的人，絕對告到底。

(中時 )