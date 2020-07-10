Bloomberg Law報導，消息人士透露富國銀行（Wells Fargo）準備在今年晚些時候裁員數千人。報導並指出，迫於大幅降低成本的壓力，這項裁員計畫最終將導致數萬個工作遭到裁撤。

富國銀行正面臨2016年假帳戶醜聞及不當銷售手段相關的一連串罰款與費用，以及因新冠肺炎疫情引發經濟放緩而節節高升的貸款損失準備金，這家以資產計為全美第四大的銀行傾向以削減成本來穩定財務狀況。其裁員數千人的計畫，將給在疫情大流行期間未大規模展開裁員的銀行業開第一槍，至於這一槍會造成多大回響，將成為業界關注焦點。

富國銀行目前擁有員工約26.3萬人，消息人士表示，銀行高層尚未決定縮減人力的具體目標，該銀行也不太可能會在7月14日公布第二季財報時宣布裁員計畫。部分分析師預期富國銀行可能在下周公布十多年來的第一個季度虧損，也將宣布在聯準會壓力測試後的股利調降幅度。富國銀發言人對相關報導表示不予置評。

(時報資訊)