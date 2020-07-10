帝圖(6650)配合政府政策將春季拍賣會延後至6月舉行，在拍賣會佣金收入帶動下，單月營收0.25億元，較去年同期31萬大幅增加；累計上半年營收0.61億元，年成長26.87％。上半年度營收成長原因主要來自於兩場拍賣業績全速成長，佣金收入0.59億元，年成長47.76％。

帝圖指出，公司持續追求毛利率高且較穩定拍賣仲介服務，著眼於拍賣成交金額逐年成長，春季拍賣會含佣金成交金額維持歷次拍賣會高點，驅動上半年累計佣金收入成長，拍賣營運表現亮眼。

本次帝圖春季拍賣委託人數及委託單皆創新高，石渠寶笈法帖「明 金幼孜《惠藥帖》」及明禮部尚書周洪謨等三人致王端毅公(恕)信札兩件含佣金近4,000萬成交，創台灣信札類最高價台灣拍場書畫全新紀錄。

帝圖拍賣徵集版圖自近現代書畫擴張至古代書畫，台灣生貨受到市場追捧，接連創下台灣拍賣新紀錄，徵件拍品具備市場競爭力。

除了拍賣業務全速成長之外，並持續擴大線上拍賣與電商藝術品銷售線上線下整合，並透過藝術品全通路布局，挖掘新興潛在藏家，提高公司獲利空間。

(時報資訊)