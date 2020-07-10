振興三倍券預計本月15日正式發放，各大品牌或通路響應政府振興政策紛紛祭出加碼優惠，三陽工業(2206)上半年機車市占率大幅成長30%，趁勝追擊搶攻三倍券商機，推出使用振興券購車，最高折抵12,000元，可望帶動機車銷售。

回顧上半年國內機車市場，SYM三陽機車市占率大幅成長30%，銷售表現穩健。

搶攻振興三倍券商機及暑期購車旺季，三陽機車品牌SYM本月推業界最高加碼，購車最多可享12倍奉還；三陽將振興三倍券再放大四倍，購買「國民機車」七期全新迪爵125，最高可折抵車價12,000元。消費者只要持3,000元振興三倍券購買七期全新迪爵，SYM再加碼9,000元，等於民眾只需花1千元購買振興券，就能享12倍優惠。

全新迪爵搭載全新「Clean Power淨耐引擎」，並配備最新日本京濱第四代噴射系統，強調省油、耐用，動力升級，還有貼心加長坐墊，搭配同級最長的置腳空間與三段可調式後避震器；七期全新迪爵125還加配A.L.E.H.「零後仰懸吊系統」，起步加速時更穩更舒適，定位為全方位多功能的家庭用車。

另外，現在購買購買七期「活力125 CBS2.0」和「全新迪爵125 CBS2.0」，加值不加價，並且可再領政府CBS補助；其中，七期迪爵ABS款汰舊換新最高補助22,300元，七期活力鼓剎款，汰舊換新最低價42,800元。

(時報資訊)