旭然國際(4556)半導體訂單需求拉升、及台灣市場客戶出貨較去年同期成長超過62％，6月合併營收4129萬元，續創歷年同期新高，年成長34％。上半年合併營收達2.58億元，年成長17％，同創歷年同期新高。

展望第三季，旭然表示，全球5G陸續進入正式營運階段，半導體與網通等電子產業在擴建的趨勢下也同步創造大型過濾設備的顯著需求，對公司未來整體營運有正向的幫助。

旭然表示，受惠半導體訂單需求拉升、以及台灣市場客戶出貨較去年同期成長超過62％，帶動旭然6月營收連續4個月保持年成長力道。其中旭然自2018年起強化自有品牌產品線佈局，導入自製UV紫外線殺菌設備，滿足目前包括半導體、高端醫療等客戶在超純水處理設備上的強勁需求，明顯帶動單一客戶訂單金額的增加，是旭然在第二季以及今年上半年皆改寫歷史營收新高的重要關鍵。

旭然並指出，由於目前半導體客戶在擴廠以及先進製程投入資本支出的計畫維持增加趨勢不變，加上經濟部主推半導體先進製程中心，促進未來台灣半導體產業供應在地化的目標，鼓勵業者能夠在更完善的投資與採購環境下積極切入總金額達新台幣1.9兆元的龐大市場機會，對於未來長期營運持正面看法。

(時報資訊)