美國第二季疫情持續加劇，部份州不排除二度封鎖，美股四大指數漲跌互見，日韓股市同步走跌，台股今日在台積電(2330)股價續創新高激勵下，開漲57.75點，只是股王大立光(3008)法說不給力，釋出保守訊息恐旺季不旺，牽動手機供應鏈，指數隨即翻黑，在大立光引爆殺機下，大盤一度失守12100、重挫逾160點，最低觸12030.2點，調節賣壓湧現，全日成交量不排除上看3000億元。

台股今日權值股由台積電一枝獨秀，股價續創新高激勵台股指數成功開高，盤中也維持逾1%的漲幅表現，台積電今市值首度逾9兆元，達9.15兆元，同步創新高。

股王大立光昨日法說會，執行長林恩平可說是給原本第三季期待市場回溫的投資者大潑冷水，林恩平表示，目前客戶需求還是弱，6月、7月、8月需求動能都差不多，客戶普遍保守，大部分都有下修訂單，大立光今天開盤跳空重挫，盤中下殺逾400元，一度逼近跌停板，股價最低為4005元，力守4000元大關。

除台積電、大立光的兩樣情外，其餘權值股鴻海(2317)小跌震盪，聯發科(2454)延續上個交易日的修正行情，盤中下跌約3%，面板雙虎群創(3481)、友達(2409)也壓低修正，跌幅分別逾1.5%、2.5%。

連日來強勢的IC設計族群中，瑞昱(2379)今開高後翻黑壓低震盪，惟盤中跌幅收斂，聯詠(3034)則是盤中逆勢走揚，漲幅逾1%。八大類股幾乎全盤皆墨，生醫股呈現零星點火，主要除受惠於疫情外，生技新藥產業發展條例規劃再延長10年至2031年，東洋(4105)鎖定疫苗、外銷衝刺營運，一度觸及1年高點，盤中上漲約2.5%，合富-KY(4745)6月營收創新高，開盤跳空鎖漲停，改寫半年高價。

分析師表示，雖然歐美疫情反覆，確診人數增加，但主因是大量普篩，篩檢範圍擴大所致，整體醫療體系嚴陣以待、死亡率大幅下滑，疫情對市場衝擊已明顯鈍化，就台股來說，外資對台股連兩天轉為賣超，投信表現亦轉保守，要留意拉回可能，6月營收數字與緊接而來的第二季財報為市場關注的焦點，投資人在挑選投資標的時應留意。

(時報資訊)