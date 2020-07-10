國內日前已正式取得世界動物衛生組織(OIE)認證成為口蹄疫不施打疫苗非疫區國家，行政院農委會動植物防疫檢疫局今(10)日表示，已在全國設有174家畜禽屠宰場中派駐676名專業訓練合格之屠檢人員執行屠宰衛生檢查，2020年截至年5月底止，家畜屠宰衛生檢查量已近350萬頭，家禽檢查量則超過1.5億隻。

防檢局官員表示，為提升屠宰場清潔衛生及推動其自主管理等工作，並因應我國恢復為口蹄疫非疫區後肉品可望外銷，防檢局持續推動畜禽屠宰衛生檢查工作，確保屠體生產流程中之衛生安全，多家屠宰場業者已著手準備肉品輸出，因此，可預期國內外對於畜禽肉品的需求量將大幅成長，屠宰衛生檢查業務量及所需檢查人力勢必相對增加。

為因應目前國人對於畜禽肉品之需求量，已在全國174家之畜禽屠宰場派駐676名專業訓練合格之屠檢人員執行屠宰衛生檢查，截止今年5月底，家畜屠宰衛生檢查量已近350萬頭，家禽檢查量更超過1.5億隻。

防檢局官員指出，屠宰場為所有畜禽肉品上市前必經之場所，亦是動物疾病防疫之重要管制監測點，防檢局於各畜禽屠宰場內均有派駐屠檢獸醫師等屠宰衛生檢查人員，除例行之屠宰衛生檢查工作外，亦督促屠宰場因應家禽流行性感冒、非洲豬瘟及口蹄疫等重大疫病防疫及消毒措施，針對發現法定傳染疾病或特殊病例後，即時通報動物防疫機關，配合建立屠體來源逆向追溯制度，有效防止動物傳染病疫情蔓延。

防檢局說，防檢局於持續不斷推動屠檢人員專業訓練，亦須充實增聘新的屠檢人員，同時也委託國內專業訓練機構對所聘用之屠檢人員，加強屠宰衛生檢查相關職前及在職等專業訓練，以面對新興人畜共通傳染病之威脅，從而總體提升屠宰衛生檢查之效率及品質，也保障國人的食肉安全。

(中時 )