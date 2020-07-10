娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！熊熊認性慾強曝最愛體位；李英愛接班人遭性虐輕生；孫儷留長髮網驚老好多；百億富商尪破產葉玉卿回應，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

藝人熊熊（卓毓彤）除了有甜美臉蛋，還有G罩杯的魔鬼身材，最近她和網紅宛宛兒大聊兩性話題，大方承認自己性慾強，只要男友想要，可接受每天一次的頻率，此外更羞曝全身上下都很敏感之外，親密時則偏愛上面體位。

16年前創下近30%高收視率的韓劇《火鳥》，近期宣布將重新拍為每日晨間劇，也讓當年24歲就香消玉殞的女主角李恩宙再被提起，媒體驚爆導致她走上絕路的主因，是曾遭高層塞性玩具出席動，時間長達8小時之久，最後讓她身心受創含恨自殺，但此說法仍未獲得證實。

大陸女星孫儷演出多部人氣古裝劇，人氣火紅，近年多以短髮造型示人的她，近日露面宣傳新書久違留起長髮，但新造型引來不同評價，有人看了直呼顯老，甚至連去接女兒放學時，女兒的同學看到她就喊：「你頭髮那麼長了，都不像你了」，讓孫儷哭笑不得。

當年開創香港三級片神話的昔日艷星葉玉卿，閃嫁美籍華人富商胡兆明息影已25年，未料今日卻驚傳胡兆明申請破產消息，葉玉卿也打破沉默坦承確有此事，更表示只要無關生死都不是最大問題，回應令人感動。

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(中時電子報)