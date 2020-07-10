廠商將汙泥隨意傾倒後，甚至直接抽取地下水直接衝入河川，汙泥總計高達10955.46公噸。(彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣長王惠美10日邀請環保署長張子敬及彰化檢察署視察清理情形。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美也提醒杜絕非法棄置要堅守3不原則，縣府也製作文宣，提醒地主、業者及清除業者。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

去年彰化地檢署查獲國內知名食品加工業者，非法傾倒堆置高達10955.46公噸的食品加工汙泥在芳苑、埤頭等地，事件爆發後彰化縣政府積極督促業者清理，縣長王惠美10日邀請環保署長張子敬及彰化檢察署視察清理情形，王惠美表示，整體清理進度已達7成，未來將持續督促業者完成清理作業。

王惠美表示，近年來環保犯罪分工細膩，趨向組織化、集團化，非地方環保局一己之力得以破獲，因此特別感謝環保署，給予科技上協助，在蒐證方面讓犯罪組織啞口無言，也感謝彰化地檢署，從過往的偷排電鍍廢水到現在的廢棄物非法棄置案，都扮演重要的角色。

王惠美說，同時也呼籲農民，不要輕易出租土地給人家，企業主的話也要找到合法的清淤業者，協助後續汙泥清理，當然最重要的清淤業者，也不要隨意傾倒廢棄物；各鄉鎮也安排志工進行農地清查盤點，只要發現不法，會立即進行相關處置。

環保署長張子敬強調，這次很重要的是檢警環連繫平台的建置，讓訊息快速傳遞來加強查緝力道，而企業犯錯了，犯罪了，同樣要勇敢的去面對，去負他應負的社會責任，未來環保署會嚴格監控，並檢討相關法規，來加重處罰不法業者。

(中時 )