文化部在三倍券外再加碼600元「藝Fun券」，「藝Fun券」app即將在7月18日開放消費者下載，預計21日抽籤後，22日中午起發行。但到底有哪些店家可以使用「藝Fun券」？原來藝文類型實體店家只要到文化部的「藝Fun券」平台網站註冊，最快經三日審核工作後，即可加入「藝Fun券」店家行列，亦即店家若想在22日第一天就搶得「藝Fun券」商機，最好在17日前就要上網註冊。

文化部10日發布新聞稿表示，藝文店家自即日起即可上網到「藝Fun券」平台網站進行註冊，只要輸入統編或身分證字號，以及公司名稱、負責人、銀行帳戶等基本資料，最快3個工作天即可收到審查結果，成為「藝FUN店家」。

消費者使用「藝FUN券」app時，app將可即時顯示附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家。付款時消費者只要掃描店家QR Code，或是由店家掃描消費者的付款QR Code，即完成付款。且為了即時紓解店家金流壓力，也設計「天天對帳、週週付款」機制，簡化店家申領款項程序。

文化部表示，藝FUN券以「藝文專用、不限區域使用」為原則，藝文業者包含博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店和出版社、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平台，或是銷售節目票券及周邊商品之藝文團隊。只要具備稅籍資料，不論是事業、團體或個人工作室等，皆可成為「藝FUN券」適用店家。

文化部表示，「藝FUN券」為行政院振興三倍券的加碼措施，預計增加約50億元藝文消費產值，若能進一步刺激及引流三倍券消費者加入藝文消費，預估將增加250億到300億的資金注入藝文產業。文化部也鼓勵藝文店家推出「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用或其他加碼方案，提供更多誘因，吸引民眾消費，共同振興藝文消費市場。

文化部說明，想要成為「藝FUN店家」的事業、團體或個人工作室，可至文化部網站「協助受疫情影響之文化藝術事業防疫及紓困振興專區─藝FUN券專區」，查詢懶人包等詳細資訊，或聯繫客服專線（02-77457979）或客服信箱洽詢。

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