國民黨革實院院長羅智強，今找來青壯世代與前政論節目製作人朱凱翔，以「野台」之名開播網路政論節目。他說，當前台灣對執政者監督力道不足，因此他們抱著被霸凌的心，透過自媒體點出執政的荒誕不經。朱凱翔則說，他不是國民黨籍，也不會競選公職，加入野台，就是要讓沒權力的人民有力氣監督執政者，「也許我也會在公開造你們國民黨的反！」

兼任國民黨革實院院長的北市議員羅智強，預計從一至週五晚間，自行在網路開辦政論節目「野台」，主持任陣容除朱凱翔，還包括國民黨副秘書長李彥秀、立委洪孟凱、北市議員王鴻薇及游淑慧。開播時間，就選在下周立法院開始審查監察院人事案的第一天。

曾製作過多個知名政論節目的朱凱翔說，他不是國民黨籍，也不會競選公職，加入野台，就是要讓沒有權力的人民有平台能監督有權力的執政者，「未來我也許在節目上，也會造你們國民黨的反。」他說，透過公正討論議題，期望民進黨支持者也能加入討論，共同監督政府。

王鴻薇直言，當前媒體環境非常惡劣，像朱凱翔原本是金牌製作，「但他不演了」，因為大家知道很多媒體的政論都不是在監督執政黨，而是監督在野黨；不是在監督公共政策，而是追殺批判時政的人。因此，野台就是要勇敢說出正義的事。

李彥秀說，民進黨完全執政後，分贓派系文化導致黨國不分，從水利會收歸國有充公到農會改官派，如今又把監院當成綠油油的養老院，甚至是這幾天爆發的唐榮事件，這個政府傲慢囂張到把人民當塑膠，所以需要有「野台」與全民共同監督政府。

對於野台的定位，羅智強強調，「現在站在民進黨那邊是不需要有勇氣的，站在國民黨這邊是需要有被霸凌的準備」。但是，民進黨執政的問題就像「打地鼠」大爆發，光挑題目都挑不完，從來不缺荒誕不經的事，「不是對我們的野台有信心，是對民進黨的『執政』有信心。」

由於國民黨中央也開播直播節目，野台是否將打對台？羅智強說，黨主席江啟臣很開心有野台的出現，兩者時間不同，且黨團、黨中央與黨團是一體的，目的都是要幫助在野與人民發聲。

(中時 )