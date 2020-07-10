效力於底特律老虎的台灣好手江少慶今（10日）在球隊隊內賽中登板，主投2局失掉1分，值得一提的是他在面對當家球星卡布瑞拉（MiguelCabrera）時，只用了3顆球就解決對方，不過美國媒體仍認為，他的控球表現有些不穩定，但這或許能成為他的優勢。

江少慶在這場隊內賽中主投2局，投出2次三振，其中一次是三球三振卡布瑞拉，讓美國媒體都相當驚艷，不過他也被敲出2支安打、失掉1分，並投出2次保送；不過江少慶在賽前也發生一些小插曲，他在熱身時投出一顆暴投球，還差點丟中老虎打擊教練喬（Joe Vavra）。

看到江少慶今天的投球表現，包含2次保送跟1顆暴投球在內，《MLive》記者艾文（Evan Woodbery）就直言，江少慶在這2局的投球中有些不穩定，但這有時卻是他的優勢，因為投出去的球會不知去向，打者也會感到有些不自在。

艾文也提到，如果江少慶順利站上大聯盟，將會以後援身分登板，如果開季再小聯盟待命，則會以先發投手身分亮相。

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(中時電子報)