前總統馬英九說國安五法跟香港國安法相較不遑多讓，行政院長蘇貞昌上午表示，這種比喻很不當。

蘇揆視察大屯瀑布區溪流西側步道，被問到馬英九的評論。

蘇揆說，中國大陸的國安法被全世界抨擊，因為他們是為了限制人民的自由，而台灣為保護國家主權及國民安全，我們的國安法都是要守護主權及人民的自由安全，完全不一樣，這種比喻是很不當的。

(中時 )