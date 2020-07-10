國安五法比香港國安法 蘇揆批馬比喻失當 11:032020/07/10 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆回應馬英九評論(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九說國安五法跟香港國安法相較不遑多讓，行政院長蘇貞昌上午表示，這種比喻很不當。 蘇揆視察大屯瀑布區溪流西側步道，被問到馬英九的評論。 蘇揆說，中國大陸的國安法被全世界抨擊，因為他們是為了限制人民的自由，而台灣為保護國家主權及國民安全，我們的國安法都是要守護主權及人民的自由安全，完全不一樣，這種比喻是很不當的。 (中時 ) #香港國安法 #行政院 #蘇貞昌 #馬英九 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓後 謝龍介爆高雄運將驚吐這一句 - 政治 高市長補選 趙少康2句總結李眉蓁、陳其邁選情 - 政治 鄧小平曾託他勸降蔣經國！名嘴曝光最後結局... - 政治 韓國瑜若要「重回江湖」 陳揮文給唯一建議 - 政治 補選搶票！他大洩天機：李眉蓁悄悄在做這事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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